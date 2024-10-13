وصرح عراقجي من بغداد قائلا "بينما بذلنا جهودا هائلة في الأيام الأخيرة لاحتواء حرب شاملة في منطقتنا، أقول بوضوح إنّه ليس لدينا خطوط حمر في الدفاع عن شعبنا ومصالحنا".

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن الولايات المتحدة “قامت بتسليم كميات قياسية من الأسلحة إلى إسرائيل. وهي الآن تعرض حياة جنودها للخطر بنشرها أنظمة الصواريخ الأميركية في إسرائيل".

وسيتوجه عراقجي بعد بغداد الى العاصمة العمانية مسقط، على ما أفادت وكالة إرنا للأنباء. وسبق أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن وزير الخارجية الإيراني سيزور مصر قريبا.

وأفادت "إرنا" بإن عراقجي سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس جهاز المخابرات عباس كامل و نظیره المصري بدر عبد العاطي خلال زیارته إلى القاهرة.

وقبل زیارته إلى العراق،أجرى وزير الخارجية الإيراني خلال زيارة رسمية إلى قطر والسعودية، محادثات مع مسؤولي البلدين بشأن القضايا الثنائية والإقليمية.

ودأبت إسرائيل على التوعد بالانتقام بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر ردا على عمليات إسرائيل العسكرية في غزة ولبنان، وكذلك مقتل عدد من زعماء حماس وحزب الله.

ويوم الأحد، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن هناك اعتبارات عملياتية قد تتسبب في تأخير الرد على الهجوم الإيراني.