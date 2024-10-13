وتظهر الصور، الدمار الذي لحق بثلاث قرى في جنوب لبنان، وهي مارون الراس، ويارون، والبليدة، الواقعة على بعد حوالي كيلومتر واحد من الحدود الإسرائيلية.

وتمت مشاركة مقاطع فيديو نشرها الصحفي الإسرائيلي أميت سيجال، والتي تظهر الدمار في قرية يارون، حيث نفذ الجيش الإٍسرائيلي عمليات برية.

كما تظهر اللقطات تدمير الممشى في مارون الراس، الذي افتتحه الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد في عام 2010، بالإضافة إلى تمثال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

وكان الجيش الإسرائيلي قد وسع هجومه البري، إذ انضمت فرقة رابعة إلى العمليات في جنوب غرب لبنان، مستهدفة معاقل حزب الله.

وتشير التقارير إلى أن 13 جنديًا إسرائيليًا قُتلوا منذ بدء التوغل البري، بينما قتل أكثر من 1300 شخص في لبنان، وفقًا لمسؤولين لبنانيين، منذ اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله.

وأضافت "هآرتس" أن العملية الإسرائيلية تركز على إزالة التهديدات التي تشكلها معاقل حزب الله على البلدات الإسرائيلية الشمالية، وترافق الهجوم البري ضربات جوية ومدفعية على مواقع حزب الله في تلك المناطق.