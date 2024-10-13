وأضافت أن الأضرار الناجمة عن سقوط صاروخ بالقرب من أحد المنتجعات الشاطئية شمالي تل أبيب تقدر وحدها بحوالي 50 مليون شيكل.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن أضرار جسيمة لحقت بالمطاعم والمحلات التجارية الفاخرة، من بينها مطعم دمر بشكل شبه كامل، ونحو 150 شقة في الشقق الفاخرة.

وقد عاين مدير سلطة الضرائب شاي أهرونوفيتس، الأسبوع الماضي، خلال جولة له بالمنطقة حجم الأضرار الكبيرة في الموقع، حيث تلقى خلالها تقريرا عن تقدم الأشغال الجارية لإصلاح الأضرار الناجمة عن سقوط الصواريخ الإيرانية.

وأشار الموقع، إلى عدم تسجيل إصابات بسبب الهجوم، حيث تمكن معظم سكان المناطق المستهدفة وزبائن المطاعم والفنادق القريبة من النزول إلى الملاجئ أو الوصول إلى غرف الطوارئ.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أقر بتضرر عدة قواعد جوية في الهجوم الإيراني على الدولة العبرية.

وغداة الهجوم الإيراني على إسرائيل، قال الجيش "تضررت عدة قواعد جوية في الهجوم الإيراني، ولا يوجد ضرر كبير في البنية التحتية".

وأعلنت إيران أنها استهدفت إسرائيل بـ200 صاروخ، وفي المقابل توعدت تل أبيب طهران بـ"دفع الثمن".