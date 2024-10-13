وفي التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ373 على قطاع غزة، قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة.

وأضافت أنه وصل من هذه المجاز إلى المستشفيات "52 شهيدا و128 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وبهذا ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 42,227 قتيلا و98,464 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وكان مسؤولون طبيون فلسطينيون في غزة قالوا، اليوم الأحد، إن هجوما شنته إسرائيل على وسط قطاع غزة أسفر عن مقتل أسرة مكونة من 8 أفراد في الوقت الذي تقاتل فيه القوات الإسرائيلية مسلحين فلسطينيين وتطالب بإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص من شمال القطاع، بحسب الأسوشيتد برس.

وأصاب الهجوم الذي شنته إسرائيل على غزة في وقت متأخر من مساء السبت منزلا في مخيم النصيرات للاجئين، ما أسفر عن مقتل الوالدين وأطفالهما الستة، الذين تراوحت أعمارهم بين 8 و23 عاما، وفقا لما أعلنه مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح القريبة، الذي تم نقل الجثث إليه.

كما أصيب جراء الهجوم 7 أشخاص آخرين، بمن فيهم امرأتان وطفل في حالة حرجة.