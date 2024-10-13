وكانت السلطات المصرية قالت في وقت سابق إن شخصا لقي حتفه وأُصيب آخرون في حادث اصطدام جرار قطار بمؤخرة قطار ركاب في محافظة المنيا بصعيد مصر وسقوط عربتين من القطار بإحدى القنوات المائية.

وذكرت هيئة السكك الحديدية في بيان أن جرار قطار اصطدم بمؤخرة قطار ركاب قادم من أسوان بجنوب البلاد باتجاه العاصمة القاهرة في منطقة بين مدينتي أبو قرقاص والمنيا مما أدى إلى سقوط عربة توليد القوى بقطار الركاب وعربة أخرى من القطار.

وأضاف البيان أن الهيئة دفعت بمعدات وأوناش طوارئ وتم فصل القطار عن العربتين ليستكمل بعدها رحلته باتجاه القاهرة.

وأظهرت صور ولقطات تلفزيونية بثتها وسائل إعلام محلية أن عربتي القطار سقطتا في إحدى القنوات المائية. وقال بيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي إن العربتين سقطتا في ترعة الإبراهيمية.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه تم نقل حالة وفاة من موقع الحادث بينما خرج 19 مصابا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج.

وأضافت أن عددا من المصابين، لم تذكره على وجه التحديد، لا يزال بالمستشفى لتلقى العلاج.

وذكرت الوزارة في وقت سابق اليوم أن الإحصاء المبدئي يشير إلى إصابة 20 شخصا جراء الحادث، وأن الفحوصات الأولية أظهرت أن الإصابات تتراوح ما بين كدمات وسحجات وجروح ظاهرية.

وأضافت في أحدث بيان أن فرق الإنقاذ ما زالت تواصل عملها في موقع الحادث.

وجاء في بيان هيئة السكك الحديدية أن وزير النقل كامل الوزير أمر بتشكيل لجنة من المختصين للوقوف على أسباب الحادث.