وقالت الفصائل العراقية المسلحة إنها استهدفت موقعين إسرائيليين في هضبة الجولان خلال الساعات الماضية، متعهدة بمواصلة عملياتها ضد إسرائيل، ردا على التصعيد في غزة ولبنان، على حد قولها.

ونشرت الفصائل مشاهد من عملية إطلاق لطيران مسير باتجاه هدفين في إيلات.

وسبق أن أعلنت هذه الفصائل أنها استهدفت مناطق حيوية في إسرائيل، ومن بينها ميناء حيفا.

وتشكّل فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران، بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".

وفي الأشهر الأخيرة، أعلن هذا التشكيل شنّ هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف في إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

ومنذ أبريل، أكدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق، من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، وأعلنت مرات عدة أنها اعترضت مسيّرات خارج مجالها الجوي.