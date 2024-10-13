وكان حزب الله قال في عدة بيانات له منذ فجر اليوم الأحد إنه فجر عبوة ناسفة واشتبك مع قوات إسرائيلية حاولت التسلل لمنطقة تل المدوّر في بلدة رامية، مشيرا إلى أنه أوقع قتلى وجرحى في استهداف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع رامية بصاروخ موجه.

كما استهدف آلية مدرعة إسرائيلية واشتبك مع قوات إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة رامية.

وأضاف حزب الله أنه استهدف "زرعيت" شمالي إسرائيل بصاروخ بركان.

كما قصف فجر الأحد مربضا للجيش الإسرائيلي في معيليا بصلية صاروخية.

كذلك أعلن الحزب عن استهدافه تجمعا للجنود الإسرائيليين في شوميرا وخلة وردة بجنوب لبنان، إضافة إلى استهدافه تجمعات للجنود الإسرائيليين في موقع تل شعر وفي المنارة.

وأفادت مراسلتنا في وقت سابق بوقوع غارات إسرائيلية عنيفة طالت، مساء السبت، عيتا الشعب وسوق النبطية جنوبي لبنان، والبقاع شرقي لبنان.