أعلن حزب الله أن مقاتليه اشتبكوا مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة رامية جنوبي لبنان، فجر الأحد.
وقال الحزب في بيان إن مقاتليه فجروا عبوة ناسفة في قوة من الجنود الإسرائيليين، واشتبكوا معها بالأسلحة المتوسطة والرشاشة، و"أوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".
ولا تزال المواجهات مستمرة بين إسرائيل وحزب الله، إذ شهدت الساعات الأولى من صباح الأحد هجمات متبادلة من الطرفين.
وفيما يلي أبرز تطورات هذه الهجمات، خلال ليل السبت والساعات الأولى من صباح الأحد:
- قال حزب إنه أوقع قتلى وجرحى في استهداف تجمع لجنود إسرائيليين وآلية مدرعة قرب موقع رامية بصاورخ موجه.
- أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض سلاح الجو "هدفا جويا مشبوها" عبر الحدود من لبنان إلى إسرائيل، في منطقة نهاريا الساحلية.
- لم يتم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للإجراءات المتبعة.
- الجيش الإسرائيلي أعلن إطلاق صافرات الإنذار في نطوعا بالجليل الغربي.
- قال حزب الله إنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في المنارة.
- نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لصاروخ أطلق على كريات شمونة، إلا أنه لم ينفجر.
- نشر حزب الله مقطع فيديو بتاريخ الجمعة، لاستهداف ضواحي تل أبيب.
- الجيش الإسرائيلي أعلن إطلاق صافرات الإنذار في مسغاف عام شمالي إسرائيل.
- استهدف الجيش الإسرائيلي عيتا الشعب جنوبي لبنان، وفقا لموفد "سكاي نيوز عربية".
- شنت إسرائيل غارات جديدة على البقاع شرقي لبنان.
- أعلن حزب الله قصف معيليا بالصواريخ.
- الجيش الإسرائيلي أكد إطلاق صافرات الإنذار في الجليل الغربي.
- حزب الله قال إنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين قرب موقعي رميم والمرج.
- الجيش الإسرائيلي أعلن رصد 40 مقذوفا من لبنان، مؤكدا اعتراض بعضها وسقوط الباقي في مناطق مفتوحة.
- الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، قالت إن إسرائيل شنت غارة ثانية على بلدة الخيام التابعة لقضاء مرجعيون.
- أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في كريات شمونة والمناطق المحيطة بها.
- حزب الله قال إنه استهدف قوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل من موقع رامية.