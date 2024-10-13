وقال الحزب في بيان إن مقاتليه فجروا عبوة ناسفة في قوة من الجنود الإسرائيليين، واشتبكوا معها بالأسلحة المتوسطة والرشاشة، و"أوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

ولا تزال المواجهات مستمرة بين إسرائيل وحزب الله، إذ شهدت الساعات الأولى من صباح الأحد هجمات متبادلة من الطرفين.

وفيما يلي أبرز تطورات هذه الهجمات، خلال ليل السبت والساعات الأولى من صباح الأحد:

قال حزب إنه أوقع قتلى وجرحى في استهداف تجمع لجنود إسرائيليين وآلية مدرعة قرب موقع رامية بصاورخ موجه.

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض سلاح الجو "هدفا جويا مشبوها" عبر الحدود من لبنان إلى إسرائيل، في منطقة نهاريا الساحلية.

لم يتم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للإجراءات المتبعة.

الجيش الإسرائيلي أعلن إطلاق صافرات الإنذار في نطوعا بالجليل الغربي.

قال حزب الله إنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في المنارة.

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لصاروخ أطلق على كريات شمونة، إلا أنه لم ينفجر.

نشر حزب الله مقطع فيديو بتاريخ الجمعة، لاستهداف ضواحي تل أبيب.

الجيش الإسرائيلي أعلن إطلاق صافرات الإنذار في مسغاف عام شمالي إسرائيل.