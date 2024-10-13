وجاء في بيان أوستن:

تحدثت مع غالانت، السبت، وأعربت عن قلقي العميق إزاء التقارير التي تفيد أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مواقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، فضلا عن مقتل جنديين لبنانيين.

شددت بقوة على أهمية ضمان سلامة وأمن قوات اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية.

شددت أيضا على ضرورة التحول من العمليات العسكرية في لبنان إلى المسار الدبلوماسي في أقرب وقت ممكن.

أثَرت الوضع الإنساني المتردي في غزة، وشددت على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجته.

أكدت من جديد التزام الولايات المتحدة الثابت والدائم والصارم بأمن إسرائيل.

وتنتشر قوات اليونيفيل جنوبي لبنان على الحدود مع إسرائيل، وتضم نحو 10 آلاف جندي، وهي عالقة في مرمى النيران بين إسرائيل وحزب الله، منذ فتح الأخير جبهة قتال في أكتوبر 2023.

وتعرضت إسرائيل لانتقادات حادة، الجمعة، بعد أن اتهمت القوة الأممية جيشها بإطلاق النار "بشكل متكرر وعمدا" على مواقعها، مما أدى إلى إصابة 5 من جنودها.