وقال سكان إن القوات الإسرائيلية تواصل قصف مخيم جباليا شمالي القطاع من الجو والبر.

وقال مسعفون إن 19 شخصا قتلوا في غزة بوقت سابق من السبت، وقتل 10 آخرون مساء السبت بعد قصف إسرائيلي لمنزلين في جباليا والنصيرات وسط القطاع، مشيرين إلى أن العدد مرشح للزيادة في ظل وجود مصابين في حالات حرجة.

وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة، السبت، لسكان حيين على الطرف الشمالي لمدينة غزة، واصفا إياهما بأنهما "منطقة قتال خطيرة".

في المقابل، طلب بيان منسوب لوزارة الداخلية التي تديرها حماس من السكان عدم التنقل داخل المناطق الشمالية من القطاع، وكذلك تجنب التوجه جنوبا، بسبب "القصف المتواصل والقتل المستمر الذي يمارسه الاحتلال يوميا في المناطق التي يدعي أنها آمنة".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان ينفذ عمليات تستهدف مقاتلي حماس الذين يستخدمون مباني المدنيين، مضيفا أن أوامر إخلاء صدرت خلال الأيام القليلة الماضية لمناطق من بينها مستشفى كمال عدوان.

وذكر أن قافلة إجلاء محملة بالوقود وصلت السبت إلى المستشفى، لنقل المرضى منه إلى مدينة غزة.

وقال الجيش في الأيام القليلة الماضية إن القوات التي تنفذ عمليات في جباليا ومناطق قريبة قتلت العشرات من المسلحين، وعثرت على أسلحة وأزالت بنى تحتية عسكرية، من دون أن يقدم أدلة.

وبدأت العملية في هذه المنطقة قبل أسبوع، وقال الجيش حينئذ إنها تستهدف المسلحين الذين يشنون هجمات ومنع حماس من إعادة تنظيم صفوفها.

وتشير تقديرات مسؤولي الصحة الفلسطينيين إلى أن عدد القتلى في جباليا الأسبوع المنصرم بلغ نحو 150.