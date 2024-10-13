أعلن الجيش الأميركي، ليل السبت، أنه نفذ ضربات جوية على معسكرات لتنظيم "داعش" في سوريا، الجمعة.
وأضاف البيان الصادر عن القيادة المركزية الأميركية: "نعكف على تقييم خسائر الضربات، ولا دلائل على سقوط قتلى أو جرحى مدنيين".
وكالات - أبوظبي
أعلن الجيش الأميركي، ليل السبت، أنه نفذ ضربات جوية على معسكرات لتنظيم "داعش" في سوريا، الجمعة.
وأضاف البيان الصادر عن القيادة المركزية الأميركية: "نعكف على تقييم خسائر الضربات، ولا دلائل على سقوط قتلى أو جرحى مدنيين".
وأضاف البيان الصادر عن القيادة المركزية الأميركية: "نعكف على تقييم خسائر الضربات، ولا دلائل على سقوط قتلى أو جرحى مدنيين".