تأتي هذه الخطوة استجابة لطلب إسرائيل من الولايات المتحدة تعزيز قدراتها العسكرية بإرسال المزيد من الأصول العسكرية إلى المنطقة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة في مجال أنظمة الدفاع الجوي.

وأفادت قناة الـ 12 الإسرائيلية بأن منظومة "ثاد" سيتم تشغيلها من قبل القوات الأميركية على الأراضي الإسرائيلية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه في هذه المرحلة، سيضع الجيش الأميركي منظومة واحدة فقط من نظام الدفاع الجوي "ثاد" في إسرائيل.

ومنظومة الدفاع الجوي "ثاد" (THAAD) هي منظومة دفاعية صاروخية متقدمة مصممة لاعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية خلال المرحلة النهائية من تحليقها. THAAD هي اختصار لـ Terminal High Altitude Area Defense (نظام الدفاع في المناطق ذات الارتفاعات العالية النهائية) ، وهي جزء من شبكة الدفاع الصاروخي التي تديرها الولايات المتحدة لحماية الأهداف الاستراتيجية من الهجمات الباليستية.

كيف تعمل منظومة THAAD؟

تعتمد منظومة "ثاد" على الصواريخ الاعتراضية التي تطلق لتدمير الصواريخ المهاجمة في الجو، باستخدام تقنية التصادم المباشر (Hit-to-Kill) بدلاً من التفجير التقليدي. تقوم هذه التقنية بتدمير الصواريخ المهاجمة عبر الاصطدام بها بسرعة عالية، مما يؤدي إلى تفجيرها في الهواء قبل وصولها إلى هدفها.

مميزات المنظومة