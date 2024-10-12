علمت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الولايات المتحدة ستقوم فورًا بنقل منظومة الدفاع الصاروخي المتقدمة "ثاد" إلى إسرائيل للمساعدة في اعتراض التهديدات المحتملة من الصواريخ الباليستية الإيرانية، وذلك وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
تأتي هذه الخطوة استجابة لطلب إسرائيل من الولايات المتحدة تعزيز قدراتها العسكرية بإرسال المزيد من الأصول العسكرية إلى المنطقة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة في مجال أنظمة الدفاع الجوي.
وأفادت قناة الـ 12 الإسرائيلية بأن منظومة "ثاد" سيتم تشغيلها من قبل القوات الأميركية على الأراضي الإسرائيلية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه في هذه المرحلة، سيضع الجيش الأميركي منظومة واحدة فقط من نظام الدفاع الجوي "ثاد" في إسرائيل.
ومنظومة الدفاع الجوي "ثاد" (THAAD) هي منظومة دفاعية صاروخية متقدمة مصممة لاعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية خلال المرحلة النهائية من تحليقها. THAAD هي اختصار لـ Terminal High Altitude Area Defense (نظام الدفاع في المناطق ذات الارتفاعات العالية النهائية) ، وهي جزء من شبكة الدفاع الصاروخي التي تديرها الولايات المتحدة لحماية الأهداف الاستراتيجية من الهجمات الباليستية.
كيف تعمل منظومة THAAD؟
تعتمد منظومة "ثاد" على الصواريخ الاعتراضية التي تطلق لتدمير الصواريخ المهاجمة في الجو، باستخدام تقنية التصادم المباشر (Hit-to-Kill) بدلاً من التفجير التقليدي. تقوم هذه التقنية بتدمير الصواريخ المهاجمة عبر الاصطدام بها بسرعة عالية، مما يؤدي إلى تفجيرها في الهواء قبل وصولها إلى هدفها.
مميزات المنظومة
- قدرة اعتراض عالية: تستطيع "ثاد" التصدي للصواريخ الباليستية خلال مرحلتها النهائية في الغلاف الجوي أو خارجه.
- نطاق دفاع واسع: توفر الحماية لمساحات كبيرة من خلال اعتراض الصواريخ القادمة من مسافات بعيدة.
- مرونة التشغيل: يمكن نشرها على الأرض بشكل متنقل، ما يجعلها قابلة للتكيف مع مختلف الظروف والمواقع.
- أهمية المنظومة: تعتبر "ثاد" جزءاً مهماً من الدفاع الصاروخي الأمريكي وتستخدمها دول أخرى مثل كوريا الجنوبية واليابان لمواجهة التهديدات الصاروخية.