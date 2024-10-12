وقال ماكرون خلال اتصال هاتفي برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار في لبنان"، داعيا حزب الله إلى أن "يوقف فورا" هجماته على إسرائيل.

وأعرب ماكرون عن "قلقه الكبير حيال تكثيف الضربات الاسرائيلية في لبنان وتداعياتها المأسوية على السكان المدنيين"، بحسب الإليزيه.

وقتل تسعة أشخاص السبت في غارات إسرائيلية جديدة، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وخلال اتصاله ببري، دعا ماكرون اللبنانيين الى "توحيد صفوفهم من أجل وحدة البلاد واستقرارها"، داعيا جميع الاطراف الى "أن يواجهوا معا هذه المحنة الجديدة" عبر تأييد "برنامج سياسي جامع يستند الى انتخاب رئيس يضمن الوحدة الوطنية".

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن باريس ستواصل جهودها لتعبئة المجتمع الدولي في إطار المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته والذي سينظم في باريس في 24 أكتوبر.

وختاما، جدد ماكرون تأكيد "التزام فرنسا في إطار اليونيفيل (قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان)"، و"كرر استياءه من الاستهدافات غير المبررة للجنود الأمميين أخيرا".

وأصيب خمسة من عناصر اليونيفيل خلال 48 ساعة بحسب القوة الأممية التي اتهمت القوات الاسرائيلية بإطلاق النار على مواقعها "في شكل متكرر ومتعمد".