ونقلت رويترز عن مصدر بالدفاع المدني قوله إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون في غارات إسرائيلية على ثلاث مناطق في لبنان.

ويقع أحد الأماكن المستهدفة في بلدة دير بللا شمال لبنان الذي لم يتعرض للقصف من قبل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن جماعة حزب الله أطلقت قرابة 320 مقذوفا من لبنان على إسرائيل، يوم السبت، دون أن يقدم تفاصيل.

وأمر الجيش الإسرائيلي أيضا سكان 23 قرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم إلى مناطق شمالي نهر الأولي الذي يتدفق من سهل البقاع في الغرب إلى البحر المتوسط.

وشمل الأمر الذي صدر عبر بيان عسكري قرى في جنوب لبنان كانت أهدافا لهجمات إسرائيلية في الآونة الأخيرة، والكثير من هذه القرى بالفعل شبه خاوية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عمليات الإخلاء ضرورية لسلامة السكان بسبب زيادة عمليات حزب الله، مشيرا إلى أن الجماعة تستخدم هذه المواقع لإخفاء أسلحة وشن هجمات على إسرائيل. وينفي حزب الله إخفاء أسلحته بين المدنيين.

أضرار كبيرة

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، يوم السبت، إن فردا آخر من قواتها أصيب بالرصاص يوم الجمعة، مضيفة أن حالته مستقرة حاليا بعد أن خضع لعملية جراحية لإزالة الرصاصة.

وذكرت "يونيفيل" في بيان أن موقع تمركزها في بلدة رامية بجنوب لبنان تعرض لأضرار جسيمة بسبب انفجارات في أعقاب قصف في منطقة قريبة، لكنها لم تحدد الجهة المسؤولة عن أي من الهجومين.

وأصيب اثنان من قوات حفظ السلام الدولية في غارة إسرائيلية بالقرب من برج مراقبة في جنوب لبنان يوم الجمعة، مما دفع المنظمة الدولية ودولا عديدة للتنديد بالهجوم.

وتصاعدت حدة الصراع بين إسرائيل وحزب الله على مدى الشهر الماضي، بعد أن تفجر قبل عام عندما بدأت الجماعة المدعومة من إيران في إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل دعما لحركة حماس في بداية حرب غزة.

وتشير إحصاءات الحكومة اللبنانية إلى أن الهجمات الإسرائيلية المكثفة في جنوب لبنان وسهل البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت أجبرت ما يقرب من 1.2 مليون شخص على النزوح من منازلهم منذ 23 سبتمبر.

وفي أحدث إحصائية، قالت وزارة الصحة اللبنانية، يوم السبت إن عدد القتلى وصل إلى 2255 منذ بدء الأعمال القتالية وحتى الجمعة.