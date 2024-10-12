وتوفر محاضر اجتماعات حماس السرية، التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي وحصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز"، سجلاً مفصلاً للتخطيط لهجوم السابع من أكتوبر الذي شنه مقاتلو حماس، فضلاً عن تصميم السنوار على إقناع حلفاء حماس، إيران وحزب الله، بالانضمام إلى الهجوم أو على الأقل الالتزام بمعركة أوسع نطاقاً مع إسرائيل إذا شنت حماس غارة مفاجئة عبر الحدود.

تُظهر الوثائق، جهوداً مكثفة لخداع إسرائيل بشأن نواياها، بينما أرست حماس الأساس لهجوم السابع من أكتوبر واشتعال إقليمي كان السنوار يأمل أن يتسبب في "انهيار" إسرائيل.

تتكون الوثائق من محاضر من 10 اجتماعات تخطيطية سرية لمجموعة صغيرة من القادة السياسيين والعسكريين لحركة حماس في الفترة التي سبقت الهجوم، في7 أكتوبر 2023.

تتضمن المحاضر 30 صفحة من التفاصيل غير المعلنة سابقًا حول الطريقة التي تعمل بها قيادة حماس والاستعدادات التي دخلت في هجومها.

توضح الوثائق، التي تم التحقق منها من قبل الصحيفة الأميركية، الاستراتيجيات والتقييمات الرئيسية لمجموعة القيادة:

خططت حماس في البداية لتنفيذ الهجوم، الذي أطلقت عليه اسم "المشروع الكبير"، في خريف عام 2022. لكن المجموعة أرجأت تنفيذ الخطة لأنها حاولت إقناع إيران وحزب الله بالمشاركة.

بينما كانوا يستعدون للحجج الموجهة إلى حزب الله، قال قادة حماس إن "الوضع الداخلي" لإسرائيل - في إشارة إلى الاضطرابات بشأن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المثيرة للجدل لإصلاح القضاء - كان من بين الأسباب التي جعلتهم "مضطرين إلى التحرك نحو معركة استراتيجية".

في يوليو 2023، أرسلت حماس مسؤولاً رفيع المستوى إلى لبنان، حيث التقى بقائد إيراني كبير وطلب المساعدة في ضرب المواقع الحساسة في بداية الهجوم.

أبلغ القائد الإيراني الكبير حماس أن إيران وحزب الله يدعمانها من حيث المبدأ، لكنهما بحاجة إلى مزيد من الوقت للتحضير؛ ولا تذكر المحاضر مدى تفصيل الخطة التي قدمتها حماس لحلفائها.

تقول الوثائق أيضًا إن حماس خططت لمناقشة الهجوم بمزيد من التفصيل في اجتماع لاحق مع حسن نصر الله، زعيم حزب الله في ذلك الوقت، لكنها لا توضح ما إذا كانت المناقشة قد حدثت.

ووفق المصدر، شعرت حماس بالثقة في الدعم العام لحلفائها، لكنها خلصت إلى أنها قد تحتاج إلى المضي قدمًا دون مشاركتهم الكاملة - جزئيًا لمنع إسرائيل من نشر نظام دفاع جوي جديد متقدم قبل وقوع الهجوم.

تأثر قرار الهجوم برغبة حماس في تعطيل الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل السعودية، وفق الصحيفة،، وترسيخ احتلال إسرائيل للضفة الغربية والجهود الإسرائيلية لممارسة سيطرة أكبر على المسجد الأقصى.

تقول الصحيفة الأميركية واسعة الانتشار، إن حماس تجنبت المواجهات الكبرى مع إسرائيل لمدة عامين من عام 2021، من أجل تعظيم مفاجأة هجوم 7 أكتوبر. وكما رأى القادة، فإنهم "يجب أن يبقوا العدو مقتنعًا بأن حماس في غزة تريد الهدوء".

قال قادة حماس في غزة إنهم أطلعوا إسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحماس المقيم حينها في قطر، على "المشروع الكبير". ولم يكن معروفًا من قبل ما إذا كان هنية، الذي اغتيل على يد إسرائيل في يوليو، قد تم اطلاعه على الهجوم قبل وقوعه.

مقدمة للحرب

توفر الوثائق سياقًا أكبر لواحدة من أكثر اللحظات المحورية في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، حيث تظهر أنها كانت تتويجًا لخطة استمرت لسنوات، فضلاً عن كونها خطوة تشكلت جزئيًا من خلال أحداث محددة بعد عودة نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل في أواخر عام 2022.

كان مدى علم إيران وحزب الله بالخطط الأولية لحماس أحد الألغاز المستمرة في السابع من أكتوبر. اكتسب السؤال صدى جديدًا في الأسابيع الأخيرة، بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان للبنان والضربات الإيرانية على إسرائيل.

ولكن في الوقت نفسه، لم يكن هناك أي دليل على أن إيران لعبت أي دور في الهجوم. فقد نفى المرشد الإيراني علي خامنئي علناً أن إيران لعبت أي دور في الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر. ووصف مسؤولون أميركيون المعلومات الاستخباراتية بأنها تظهر أن قادة إيرانيين رئيسيين فوجئوا بالهجوم، الأمر الذي أثار الشكوك في أن إيران لعبت دوراً مباشراً في التخطيط. ولكن قادة حماس تحدثوا على نطاق واسع عن الدعم الذي تلقوه من حلفائهم الإقليميين، وكانت هناك تقارير متفرقة ومتضاربة في بعض الأحيان تفيد بأن مسؤولين إيرانيين وحزب الله ساعدوا في التخطيط للهجوم وتدريب المقاتلين.

تم اكتشاف المحاضر على جهاز كمبيوتر عثر عليه جنود إسرائيليون في أواخر يناير، أثناء تفتيشهم لمركز قيادة تحت الأرض لحماس في خان يونس، جنوب غزة، والذي فر منه قادة المجموعة مؤخراً.

وقد قامت صحيفة نيويورك تايمز بتقييم صحة الوثائق من خلال مشاركة بعض محتوياتها مع أعضاء وخبراء مقربين من حماس.

وقال صلاح الدين العواودة، وهو عضو في حماس ومقاتل سابق في جناحها العسكري وهو الآن محلل مقيم في اسطنبول، إنه كان على دراية ببعض التفاصيل الموصوفة في الوثائق وأن الاحتفاظ بملاحظات منظمة يتفق مع الممارسات العامة للجماعة. كما أكد محلل فلسطيني مطلع على العمليات الداخلية لحماس، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مواضيع حساسة، بعض التفاصيل وكذلك العمليات الهيكلية العامة لحماس التي تتوافق مع الوثائق.

وخلص الجيش الإسرائيلي، في تقرير داخلي منفصل حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز، إلى أن الوثائق حقيقية وتمثل فشلاً آخر من جانب مسؤولي الاستخبارات في منع هجوم السابع من أكتوبر. كما بحثت صحيفة نيويورك تايمز في التفاصيل المذكورة في سجلات الاجتماع للتحقق من أنها تتوافق مع الأحداث الفعلية.

أثار اكتشاف هذه السجلات اتهامات بين أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. حيث تساءلت المراجعة العسكرية الداخلية للوثائق عن سبب فشل جواسيس إسرائيل إما في الحصول عليها قبل أن تشن حماس هجومها أو في تمييز الاستراتيجية التي تصفها. وبينما حصلت إسرائيل على خطط معركة حماس قبل هجوم السابع من أكتوبر، رفض القادة الإسرائيليون مرارًا وتكرارًا فكرة أن حماس لديها القدرة أو النية لتنفيذها على الفور.

التحدث بالرموز

تشير الوثائق لأول مرة إلى العملية في يناير 2022، عندما تظهر المحاضر أن قادة حماس ناقشوا الحاجة إلى تجنب الانجرار إلى مناوشات صغيرة للتركيز على "المشروع الكبير". ووجد ضباط الاستخبارات الإسرائيليون أن قادة حماس استخدموا مرارًا وتكرارًا نفس العبارة في سياقات مماثلة، لكن الضباط لم يفهموا ما يعنيه المصطلح حتى قرأوا الوثائق بعد الهجوم، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين مطلعين على المعلومات الاستخباراتية حول قادة حماس.

لا تقدم المحاضر قائمة واضحة بكل شخص في كل اجتماع، لكنها تنص على أن قائد حماس في غزة يحيى السنوار حضر جميع المناقشات، بينما انضم نائبه إلى ثلاثة على الأقل. كما تم إدراج العديد من القادة العسكريين المشار إليهم بأسمائهم الحركية فقط على أنهم حضروا.

وخلص محللو الاستخبارات الإسرائيليون، وفقًا لعدة مسؤولين إسرائيليين وتقييم الجيش للوثائق، إلى أن كبار القادة العسكريين لحماس، محمد الضيف ومروان عيسى ومحمد السنوار، كانوا من بين أولئك المدرجين بالاسم المستعار. وقال المحلل الفلسطيني المطلع على الأعمال الداخلية لحماس أيضًا إنه يعتقد أن المحاضر أظهرت أن محمد ضيف كان حاضرًا.

خلال اجتماع عقد في أبريل 2022، احتفل القادة بكيفية مرور أكثر أجزاء شهر رمضان توتراً دون تصعيد كبير، مما ساعد حماس على "إخفاء نوايانا" و"إخفاء الفكرة الكبرى (مشروعنا الكبير)". وتحدثوا عن الحفاظ على الذخيرة وتنفيذ "عملية تمويه وخداع كبيرة ومقنعة".

في يونيو 2022، قال القادة إن العملية مستمرة في اكتساب الزخم: وأشاروا إلى أن حماس تجنبت الصدام مع إسرائيل بعد أن نظم قوميون متطرفون يهود مسيرة استفزازية عبر البلدة القديمة في القدس في أواخر مايو، مما عزز الانطباع الخاطئ بأن المجموعة لم تعد تسعى إلى مواجهة كبرى. وفي حين تحدث قادة حماس بشكل غامض في العلن عن كيفية محاولتهم خداع إسرائيل في السنوات التي سبقت الهجوم، تكشف المحاضر عن مدى هذا الخداع.

في هذه المرحلة، كانت الاستعدادات للهجوم على بعد شهر تقريبًا من الانتهاء، وفقًا لمحضر يونيو 2022. وتضمنت الخطط ضرب 46 موقعًا يحرسها القسم العسكري الإسرائيلي الذي يحرس الحدود، ثم استهداف قاعدة جوية رئيسية ومركز استخبارات في جنوب إسرائيل، فضلاً عن المدن والقرى.

وقال القادة إنه سيكون من الأسهل استهداف تلك المناطق السكنية إذا تم اجتياح القواعد العسكرية أولاً - وهو التنبؤ الذي ثبت صحته في 7 أكتوبر. وبدا أن هذه الخطط العسكرية عبارة عن نسخة مبسطة ومعدلة قليلاً من خطة المعركة الأكثر تفصيلاً التي اعترضتها إسرائيل في عام 2022 لكنها رفضتها.

وفي إشارة إلى مدى سرية إعداد الهجوم، قرر السنوار ومرؤوسيه أن الخطط يجب أن تظل سرية عن العديد من مقاتلي حماس من ذوي الرتب الدنيا حتى عدة ساعات قبل الهجوم، وفقًا لمحضر اجتماع يونيو.

في نفس الاجتماع، ناقش السنوار أيضًا بإيجاز مع زملائه كيف أن الهجوم الكبير على إسرائيل من المرجح أن يتطلب تضحيات، على ما يبدو من سكان غزة العاديين. كانت هذه هي المرة الأولى والوحيدة التي تم فيها التلميح إلى المشقة التي قد يعاني منها المدنيون الفلسطينيون في المحضر. منذ السابع من أكتوبر، أقر بعض قادة حماس بأن الهجوم المضاد الإسرائيلي الناتج تسبب في دمار هائل، لكنهم قالوا إنه كان "ثمنًا" يجب على الفلسطينيين دفعه من أجل الحرية.

وبدا مجلس قيادة حماس، الذي اجتمع في سبتمبر 2022، مستعدًا لبدء الهجوم في غضون شهر، خلال الأعياد اليهودية الكبرى، واستعرض السنوار أحدث خطط المعركة. ولفتت الصحيفة إلى أن الوثئاق لا تشرح سبب تأجيل الهجوم، لكن الموضوع المتكرر هو جهود قيادة حماس لحشد الدعم للعملية من إيران وحزب الله.

مغازلة الحلفاء

في ديسمبر 2022، تولت حكومة يمينية متطرفة جديدة السلطة في إسرائيل، وأعادت نتنياهو إلى السلطة. وأشار قادة حماس في اجتماع عقد في الشهر التالي إلى أنهم بحاجة إلى الوقت لتقييم سلوك الحكومة، قائلين إن بن غفير، الوزير اليميني المتطرف المعروف بأفعاله الاستفزازية تجاه الفلسطينيين، قام بالفعل بجولة مثيرة للجدال في مجمع المسجد الأقصى.

وتوقع القادة أن تساعدهم تصرفات الحكومة "في التحرك نحو المشروع الكبير" من خلال جذب انتباه حلفاء حماس وتعزيز الدعم لهجومهم.

في اجتماع عقد في مايو 2023، أعرب يحيى السنوار وزملاؤه عن ارتياحهم لنجاحهم في قضاء شهر رمضان آخر دون الانجرار إلى مواجهة بسيطة مع إسرائيل، على الرغم من التوترات في المسجد الأقصى والتصعيد القصير بين إسرائيل والجهاد الإسلامي، وفق المصدر.

مرة أخرى، بدا أنهم مستعدون لاستكمال خطط الهجوم. ووفقًا للمحاضر، ناقش القادة ما إذا كانوا سيطلقونه في 25 سبتمبر، عندما يحتفل معظم الإسرائيليين بيوم الغفران، وهو اليوم الأكثر قداسة في التقويم اليهودي، أو في 7 أكتوبر، والذي تزامن في ذلك العام مع اليوم المقدس اليهودي سيمخات توراه. وشدد القادة على أهمية تجنب أي تصعيد كبير.