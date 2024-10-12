وذكرت الوزارة أن لبنان شهد خلال الساعات الـ 24 الماضية 61 غارة جوية إسرائيلية ليصل إجمالي الهجمات الإسرائيلية من أكتوبر 2023 إلى 9 آلاف و531 هجوم.

منذ 23 سبتمبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب.

وبشكل يومي يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية.