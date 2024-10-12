وأوضحت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في لبنان أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى في محلة زاروت عند أطراف بلدة برجا.

وكشفت أنه تم نقل المصابين والجرحى إلى مستشفى سبلين الحكومي.

من جهة أخرى، جددت وزارة الصحة التنبيه إلى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من إطلاق نداءات التوجه للمستشفيات للتبرع بالدم مما من شأنها إرباك عمل الإنقاذ والطوارئ وإعاقة سرعة الحركة في وقت الضي لا حاجة فيه حاليا لوحدات إضافية ومع وجود آلية واضحة ومنسقة مع الصليب الأحمر لتأمين وحدات الدم بالسرعة اللازمة.

وبدوره أعلن حزب الله، اليوم السبت، أنه استهدف قوات إسرائيلية في عدة مواقع بقذائف المدفعية ورشقات صاروخية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الحزب أطلق 40 مقذوفا على المناطق الشمالية في إسرائيل.