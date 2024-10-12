تفصيلا، أعلن حزب الله استهدافه قوة إسرائيلية في مسكفعام وتجمعات لجنود إسرائيليين في المنارة شمالي إسرائيل بقذائف المدفعية.

كما استهدف الحزب تجمعات لجنود إسرائيليين في كفر جلعادي وكفريوفال برشقة صاروخية، وقاعدة الاتصالات في كرن نفتالي بالصواريخ.

وفي بيان سابق، أعلن استهداف قوة إسرائيلية في المطلة شمالي إسرائيل بصلية صاروخية كبيرة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق 40 مقذوفا على الأراضي الإسرائيلية يوم السبت، مشيرا أيضا إلى أنه اعترض مسيرتين قادمتين من لبنان دون أن تتمكن من دخول الأراضي الإسرائيلية.

بالمقابل، شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدة برجا في الشوف بجبل لبنان، وغارة أخرى على مرتفعات في منطقة بين قضائي الكورة والبترون، شمالي لبنان.

كما استهدف منزلين في جبل لبنان، أحدهما في بلدة المعيصرة في كسروان، نجم عنها مقتل شخص، والآخر على طريق نهر إبراهيم قرطبا.