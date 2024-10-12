وقال الصفدي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "لن تتوقف إسرائيل عن جرائمها الحربية في غزة والضفة الغربية ولبنان ما لم تتم محاسبة نتنياهو ووزراءه المتطرفين".

وأضاف: "ما كانوا ليتمكنوا من شن كل هذه الاعتداءات، بما في ذلك ضد وحدات اليونيفيل، لولا الإفلات من العقاب الذي يواصل المجتمع الدولي تزويدهم به، والأسلحة التي لا تزال العديد من الدول ترسلها إليهم".

وأكد الصفدي أن على مجلس الأمن أن يرفع الحصانة عن إسرائيل، ويحظر جميع مبيعات الأسلحة لها.

وقال: "يجب على البلدان التي تريد حقا إنهاء التصعيد الإقليمي الخطير وتسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط أن تتوقف فورا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في عدوانها".

وشدد الصفدي على ضرورة تطبيق الفصل السابع "لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء جميع حروبها غير القانونية على الفور".

واعتبر أن غير ذلك سيسمح لـ"الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بالعمل على تقويض مصداقية القانون الدولي والمؤسسات الدولية، وتجر المنطقة إلى أعماق هاوية حرب إقليمية شاملة، والتي سوف يتردد صداها إلى ما هو أبعد من حدود المنطقة".

وينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على اتخاذ تدابير قسرية في حال تهديد السلم تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واستخدام القوة العسكرية.