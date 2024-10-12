وكان مصدر مقرّب من حزب الله أفاد وكالة فرانس برس الجمعة بأن الضربة مساء الخميس استهدفت القيادي في حزب الله وفيق صفا الذي لا يزال مصيره مجهولا.

وتأتي زيارة قاليباف بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية الإيراني لبيروت، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية في شكل يومي على لبنان.

وقال قاليباف، في تصريح مقتضب من أحد مواقع الاستهدافات الإسرائيلية "نقف إلى جانب الشعبين اللبناني والفلسطيني وسنقدّم كل ما نستطيع من العون".

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران "سنقدم كل ما نستطيع من العون للشعب اللبناني ونتمنى ان ينتصر".

وكان قاليباف وصل اليوم إلى بيروت، حيث استقبله رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي في السرايا.

وقال ميقاتي خلال لقائه قاليباف: "إن أولويات الحكومة في هذه المرحلة هي العمل على وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي والحفاظ على أمن لبنان وسلامة أبنائه.

وشدد ميقاتي على التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب، وإجراء الاتصالات اللازمة مع دول القرار والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار كاملا.