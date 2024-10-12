تفصيلا، حذّر الجيش الإسرائيلي السبت سكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم "حتى إشعار آخر"، مشيرا إلى أن القتال متواصل في المنطقة.

وكتب المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي على منصة إكس أن الجيش "يواصل استهداف مواقع حزب الله في قراكم أو بالقرب منها"، موضحا "من أجل سلامتكم، يُمنع العودة إلى منازلكم حتى إشعار آخر".

وشملت دعوة الجيش الإسرائيلي إخلاء منازل سكان 23 قرية في جنوب لبنان "بسبب وجودكم قرب عناصر ومنشئات وأسلحة تابعين لحزب الله"، على حد زعمه.

كما اتهم عناصر حزب الله باستخدام سيارات الإسعاف في نقل أسلحة والتنقل.

وقال إن الجيش الإسرائيلي "كشف مؤخرًا أن عناصر من حزب الله يستخدمون سيارات الإسعاف لنقل مخربين وأسلحة، لذا نحذر من استمرار هذه الظاهرة، وندعو الفرق الطبية إلى تجنب التعامل مع عناصر حزب الله وعدم التعاون معهم".

‏وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيتخذ "الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين، بغض النظر عن نوعها".

ورد مسؤول في الصليب الأحمر اللبناني على هذا الادعاء بالقول: "نعلم اللجنة الدولية للصليب الأحمر واليونيفيل عن كل تحركاتنا ومهماتنا خصوصا عند التنقل على الحدود وذلك لتأمين حماية المتطوعين".