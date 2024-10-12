ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد قتلت القوات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 49 شخصا، وأصيب 219 آخرين بجروح.

وبهذا يترفع عدد المصابين والجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 98336 إصابة.

واليوم السبت، أفاد مراسلنا بأن هناك موجة نزوح لمئات العائلات من منطقة الصفطاوى في شمال قطاع غزة مع تقدم الدبابات الإسرائيلية للمنطقة وسط قصف مدفعي وإطلاق مكثف للنيران.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية ذكرت صباح اليوم أن غارات إسرائيلية على أحياء في شمال غزة أدت إلى مقتل 30 شخصا.

وأعلن الدفاع المدني في غزة مساء الجمعة، مقتل 30 شخصا بضربات إسرائيلية في منطقة جباليا، شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر في الدفاع المدني إن ضربات عدة أصابت المدينة ومخيم اللاجئين فيها، إضافة إلى 8 مدارس تقع في المخيم وتؤوي نازحين.