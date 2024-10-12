فقد أفادت مراسلتنا بوقوع 3 غارات إسرائيلية، اثنتان منها على سرعين والنبي شيت في البقاع شرقي لبنان، والثالثة على بلدتي باتوليه وصريفا جنوب لبنان.

كما وقعت غارات إسرائيلية على مناطق زفتا والقليلة وزبقين والبازورية وبلدة الخيام جنوبي لبنان.

وقالت أيضا إن القوات الإسرائيلية قصفت بالمدفعية بلدات حدودية في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، قال مراسلنا إن غارة جوية إسرائيلية أدت الى تدمير مبنى في بلدة كوثرية السياد في النبطية.

كما تعرضت بلدات الغسانية ومنطقة الحوش في صور جنوبي لبنان إلى غارات إسرائيلية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرتين مسيرتين عبرتا من لبنان باتجاه تل أبيب.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه أسقط طائرة فيما وصلت طائرة ثانية لمنطقة هرتسيليا وأصابت مبنى.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات من جراء الهجوم.

وصباح اليوم، أعلن حزب الله قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوبي مدينة حيفا، شمال إسرائيل، "بصلية من الصواريخ".