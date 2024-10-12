وأشارت التقارير إلى أن نسف المباني وقع في مناطق وأحياء الصفطاوي والتوام وشمال غرب مخيم جباليا، وأن هذا تزامن مع تجدد القصف المدفعي.

وكان الدفاع المدني في غزة أعلن، مساء أمس الجمعة، عن مقتل 30 شخصا بضربات إسرائيلية في منطقة جباليا، شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر في الدفاع المدني إن ضربات عدة أصابت المدينة ومخيم اللاجئين فيها، إضافة إلى 8 مدارس تقع في المخيم وتؤوي نازحين.

وفي وقت سابق من الجمعة، ذكرت منظمة "أطباء بلا حدود" أن الآلاف محاصرون في مخيم جباليا وسط قصف للقوات الإسرائيلية، بعد أسبوع من شن هجوم تقول إسرائيل إنه يهدف إلى منع حركة حماس من إعادة ترتيب صفوفها.

وقال مسعفون لـ"رويترز" إن 61 فلسطينيا على الأقل لقوا حتفهم في شتى أنحاء القطاع، الجمعة، من جراء الهجمات الإسرائيلية.

وتواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 42,150 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 98,117 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.