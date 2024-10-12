وقالت مصادر في الدفاع المدني إن ضربات عدة أصابت المدينة ومخيم اللاجئين فيها، إضافة إلى 8 مدارس تقع في المخيم وتؤوي نازحين.

وفي وقت سابق من الجمعة، ذكرت منظمة "أطباء بلا حدود" أن الآلاف محاصرون في مخيم جباليا وسط قصف للقوات الإسرائيلية، بعد أسبوع من شن هجوم تقول إسرائيل إنه يهدف إلى منع حركة حماس من إعادة ترتيب صفوفها.

وقال مسعفون لـ"رويترز" إن 61 فلسطينيا على الأقل لقوا حتفهم في شتى أنحاء القطاع، الجمعة، من جراء الهجمات الإسرائيلية.

وجباليا هي المنطقة الشمالية التي تعد أكبر مخيمات اللاجئين التاريخية في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل "عشرات المسلحين" في جباليا.