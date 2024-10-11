قال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، الجمعة، إن المعركة مع إسرائيل "ما تزال في بدايتها"، مشيرا إلى أن الجماعة اللبنانية تظل منفتحة على جهود وقف "العدوان".