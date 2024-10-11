وقال الجيش في بيان إن إسرائيل استهدفت مركزا للجيش في بلدة كفرا جنوبي لبنان مما أدى إلى سقوط قتيلين و3 جرحى.

من جانبه، أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مركز الجيش في بلدة كفرا.

وقال: "المطلوب وقفة ضمير عالمية تضع حدا لهذا العدوان".

وقد أجرى ميقاتي اتصالا بقائد الجيش جوزيف عون معربا عن تعازيه في مقتل الجنديين وتمنياته بشفاء الجرحى.