وكانت إسرائيل قد شنت غارتين، مساء الخميس، على بيروت، في حين نقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن مصدر إسرائيلي قوله إن المستهدف هو القيادي وفيق صفا.

ووفيق صفا هو مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاستهداف في العاصمة اللبنانية هو لـ"شخصية استثنائية" في بيروت.

كانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت، مساء الخميس، أن الغارتين الإسرائيليتين في بيروت خلفتا عشرات القتلى والجرحى.