وذكر ميقاتي في كلمة تلفزيونية عقب انعقاد جلسة للحكومة:

ما يشهده العالم من تصاعد للاعتداءات الإسرائيلية يجعل لبنان كله ضحية للغطرسة الإسرائيلية، التي لا ترتدع.

نريد رئيسا مقبولا من كل اللبنانيين.

خلال الجلسة أيضا، استعرضنا الأوضاع الإنسانية والمعيشية الحالية.

لدينا اليوم نحو 1000 مركز إيواء، منهم 600 مدرسة رسمية ومدارس تربوية.

نشكر كل الدول التي ساعدت لبنان في هذه الظروف الصعبة.

نستعد أيضا لفصل الشتاء، سواء من حيث الوقود أو الثياب الضرورية.