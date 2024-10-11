وقال بلينكن للصحفيين بعد قمة لبلدان جنوب شرق آسيا في لاوس: "من الواضح أن لدى الشعب اللبناني مصلحة، ومصلحة قوية، في أن تفرض الدولة نفسها وتتولى زمام المسؤولية عن البلاد ومستقبلها".

كما أفاد وزير الخارجية الأميركي بأن واشنطن أبلغت إسرائيل بـ"قلقها الجدي" بشأن نقص المساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة.

وأوضح: "لدي قلق جدي بشأن نقص المساعدات التي تدخل" قطاع غزة، مضيفا أن الولايات المتحدة "تتواصل بشكل مباشر للغاية مع إسرائيل" بشأن ضرورة تلبية الحاجات الإنسانية لسكان غزة.

كما ذكر أن هناك قلق بالغ في آسيا من الصراعات في الشرق الأوسط ومحنة السكان في غزة.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة ما زالت تعمل على منع اندلاع نزاع أوسع في الشرق الأوسط بما في ذلك عبر إيجاد حل دبلوماسي في لبنان حيث تستهدف إسرائيل مواقع حزب الله.

وقال بلينكن: "نواصل اتصالاتنا المكثّفة لمنع نزاع أوسع في المنطقة".