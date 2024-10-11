وقال غالانت: "لقد رأيتم الهجمات التي هاجمنا الإيرانيون، هذه الهجمات فشلت لأنها لم تكن هجمات دقيقة، أما هجومنا سيكون فتاكا ودقيقا وفوق كل شيء مفاجئا، لن يفهموا ماذا حدث وكيف".

وإذا ما أخذ في الاعتبار أن الإسرائيليين قلّما يشاركون المعلومات حول نواياهم العسكرية، فعلى أغلب الظن أن رسالة غالانت وجهت لإيران، لكن أيضًا أريد للولايات المتحدة، التي تحث إسرائيل على ألاّ تغالي كثيرًا في الردّ أن تسمعها.

وكي تنجز إسرائيل مهمتها، أمامها قائمة ممتدة من الأهداف داخل إيران، تبدأ بما يحفظ ماء الوجه، وتنتهي بما يدفع الإقليم كلّه إلى حرب، وهذا يعني بالدرجة الأولى قصف المفاعلات النووية المنتشرة على امتداد الأراضي الإيرانية والمخزنة في أعماق الأرض

وليس أقل من ذلك، استهداف صناعة النفظ الإيرانية بقصف المنشآت النفظية على ساحل الخليج.

وبدرجة أقل، يمكن أن يقتصر الرد الإسرائيلي على استهداف قواعد عسكرية إيرانية، أو حتى اغتيال شخصية تعد من مداميك النظام الإيراني.

بينما تتنامى ترجيحاتٌ بأن تقترح إسرائيل ردودا من خارج الصندوق، من قبيل شن هجومٍ سيبراني كبير ينال من البرنامج النووي

في خطوة مفاجئة على غرار هجمات البيجر في لبنان.

والحال أن باب التكهن حيال الرد الإسرائيلي ومآلاته سيظل مفتوحًا، إلى أن يوعز بنيامين نتنياهو بتنفيذ الهجوم.