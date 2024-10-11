وقال الجيش في بيان: "أغارت طائرة على منطقة طولكرم وقضت على محمد عبد الله، قائد تنظيم الجهاد الإرهابي في مخيم نور شمس"، مشيرا أيضا إلى أنه قتل مقاتلا آخر.

ووفقا للجيش، كان عبد الله خليفةً لمحمد جابر المعروف باسم "أبو شجاع" والذي قُتل في 29 أغسطس في نور شمس.

ويتهم الجيش الإسرائيلي محمد عبد الله بأنه "متورط في هجمات عديدة في المنطقة"، وفقا لبيان نشر على تلغرام.

وفي نور شمس، تعلن الأجنحة المسلحة لمختلف الحركات الفلسطينية بانتظام أنها خسرت عناصر في معارك ضد جنود أو في غارات تشنها طائرات إسرائيلية.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعدا في وتيرة العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ أن اندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس على جنوب إسرائيل.