وتهدف الاتفاقية إلى تزويد محطة الغويفات للشحن بالطاقة الشمسية وذلك من خلال نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية الأرضية بقدرة 600 كيلوواط، بالإضافة إلى نظام بطاريات تخزين الطاقة (BESS) بقدرة 2.56 ميغاواط / ساعة، ومن المتوقع أن يسهم النظام عند اكتماله في تزويد المحطة بنسبة 85 في المئة من الطاقة اللازمة لتشغيلها.

وبموجب الاتفاقية، ستستفيد "قطارات الاتحاد" من التقنيات التي تطورها شركة "إميرج" في تزويد محطة الغويفات للشحن بالطاقة الشمسية المتجددة خلال ساعات النهار، مما يُسهم في تعويض استهلاك الطاقة خلال ساعات الليل والحد من انبعاث أكثر من 8500 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون خلال مدة سريان الاتفاقية بين الطرفين.

وتمثّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة "قطارات الاتحاد" تؤكد من خلالها التزامها بمسؤولياتها البيئية على المدى الطويل، وتعزز من استراتيجيتها الخاصة بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

كما تتماشى الاتفاقية مع جهود الشركة في المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البري في الإمارات بنسبة 21 في المئة سنويا بحلول العام 2050.

ومن خلال دمج تكنولوجيا الطاقة الشمسية في شبكتها، تلتزم "قطارات الاتحاد" بالمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل يؤدي فيه النقل الأخضر دورا فاعلا في التنمية الإقليمية والربط السلس على مستوى المنطقة.

جدير بالذكر أن محطة الغويفات للشحن تعمل كمركز رئيسي لتسهيل العمليات عبر الحدود وتعزيز سلاستها.

وبفضل موقعها الاستراتيجي على الحدود مع المملكة العربية السعودية، تتمتع المحطة بموقع فريد يساعد على تسريع حلول الخدمات اللوجستية المستدامة إقليميا، بما يتماشى مع أهداف "قطارات الاتحاد" بشأن توفير خدمات نقل البضائع بالسكك الحديدية بما يواكب أعلى المعايير البيئية.

وتعد شركة "إميرج"، مشروعا مشتركا بين شركتي "مصدر" ومجموعة "إي دي إف"، وقد تأسست عام 2021 بهدف تطوير حلول الطاقة الشمسية الموزعة وبطاريات تخزين الطاقة والحلول الهجينة للقطاعين التجاري والصناعي.