وقالت الوكالة إن دورية من الأمن العام (دائرة الأمن القومي في الشوف)، أوقفت بعد عمليات رصد ومتابعة، شخصا يحمل الجنسية السورية في بلدة دير القمر، بتهمة العمالة لإسرائيل.

وأضافت أن مهمة الشخص الموقوف كانت تحديد مواقع والكشف عليها بعد قصفها من جانب إسرائيل، وقد حضر الى منطقة الشوف بعدما كان تعرض لإصابة في بيروت.

وكان الجيش اللبناني، قد أعلن الأربعاء، توقيفه سوريين اثنين، قال إن إسرائيل جنّدتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوثيق آثار الغارات التي تشنها على مناطق عدة في لبنان.

وأورد الجيش في بيان: "نتيجة عمليات رصد ومتابعة لشبكات التجسس وعملاء العدو الإسرائيلي، أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوريَّين.. لإقدامهما على تصوير أماكن ونقاط مختلفة وتوثيق آثار الغارات الجوية المعادية ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثامين للتحقق من نتائجها".

وتبيّن، وفق الجيش، أنه "تم تجنيدهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، وقد بوشر التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص.

وأوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية على مر السنوات الماضية عشرات الأشخاص بشبهة التعامل مع إسرائيل.

وصدرت أحكام قضائية في حق عدد من الموقوفين وصلت إلى حد 25 سنة في السجن.