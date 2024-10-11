ووفق وزارة الصحة اللبنانية، فإن أكثر من 2100 قتيل ونحو 11 ألف جريح، سقطوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان.

وقتل 22 شخصا وأصيب أكثر من مئة آخرين على الأقل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في حصيلة غير نهائية، جراء غارتين إسرائيليتين طالتا مساء الخميس حيّين سكنيين مكتظين في قلب بيروت وتسببتا بدمار واسع.

وقصف الخميس هو الثالث الذي يطال قلب بيروت منذ بدء التصعيد الحاد بين إسرائيل وحزب الله في 23 سبتمبر.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن "اعتداءات العدو الإسرائيلي على العاصمة بيروت هذا المساء أدت في حصيلة جديدة إلى مقتل اثنين وعشرين شخصا وإصابة مئة وسبعة عشر آخرين بجروح".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بأن "الغارة الاولى في بيروت استهدفت الطابق الثالث من مبنى مؤلف من 8 طوابق في طلعة النويري، أما الغارة الثانية فاستهدفت مبنى مؤلفا من 4 طوابق في البسطا الفوقا وقد انهار بشكل كامل".

وأشارت الى أن فرق الإطفاء تعمل على "إخماد الحريق الناتج عن غارة النويري"، وأنه تم "إخلاء السكان من الطوابق العليا عبر استعمال السلم الآلي".

وفتح حزب الله ما أطلق عليه اسم جبهة "إسناد" لغزة غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وبعد عام من تبادل القصف عبر الحدود، تحولت هذه المواجهة الى حرب مفتوحة اعتبارا من 23 سبتمبر حين كثّفت الدولة العبرية غاراتها الجوية على حزب الله وبدأت بعد أسبوع من ذلك عمليات برية في جنوب لبنان.

ووجهت إسرائيل سلسلة ضربات الى معاقل الحزب وبنيته العسكرية والقيادية، أبرزها اغتيال أمينه العام حسن نصر الله في ضربة جوية ضخمة في الضاحية الجنوبية في 27 سبتمبر.