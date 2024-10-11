وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، يوم الخميس، قال ميتشل إن المنطقة تمر بمرحلة خطيرة، مشددا على أن الولايات المتحدة تؤيد الحل الدبلوماسي في لبنان.

وأضاف ميتشل: "تجري الولايات المتحدة اتصالات لخفض التصعيد"، مشيرا إلى أن بلاده تؤيد الهجمات "المحدودة" من إسرائيل ضد حزب الله اللبناني.

وأكد ميتشل على أن السياسة الأميركية إزاء ما يجري في المنطقة تقوم على دعوة الأطراف كافة إلى "ضبط النفس".

وأشار إلى الجهود الأميركية مستمرة "للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

وتابع ميتشل قائلا: "لم نفقد الأمل في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ولكننا لم نسمع أي رد جدّي من جانب حركة حماس".

وتعليقا على تأكيد الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، أن قواته أطلقت النار في منطقة مقر قوات (يونيفيل) في جنوب لبنان، قال ميتشل: "لا زالنا نجمع الحقائق بخصوص الحادثة. ونؤكد أنه يتوجب على إسرائيل أخذ الاحتياطات لضمان حفظ سلامة موظفي اليونيفيل وكذلك المدنيين".