كما أفادت مصادر أمنية لوكالة رويترز بنجاة "وفيق صفا من محاولة اغتيال إسرائيلية".

وكانت إسرائيل قد شنت غارتين، مساء الخميس، على بيروت، في حين نقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن مصدر إسرائيلي قوله إن المستهدف هو القيادي وفيق صفا.

ووفيق صفا هو مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بانتشال عدد من القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي على بيروت، فيما قال شهود من رويترز إن عمودا من الدخان الكثيف شوهد وهو يتصاعد من وسط العاصمة بعد سماع صوت صواريخ فوق المدينة، مساء الخميس.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاستهداف في العاصمة اللبنانية هو لـ"شخصية استثنائية" في بيروت.

كانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت، مساء الخميس، أن الغارتين الإسرائيليتين في بيروت خلفتا عشرات القتلى والجرحى.