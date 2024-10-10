وذكرت الوزارة في بيان أن حصيلة الهجمات الإسرائيلية على العاصمة بيروت ارتفعت إلى 22 قتيلا و117 جريحا.

وكانت إسرائيل قد شنت غارتين، مساء الخميس، على بيروت، في حين نقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن مصدر إسرائيلي قوله إن المستهدف هو القيادي في حزب الله وفيق صفا.

ووفيق صفا هو مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بانتشال عدد من القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي على بيروت، فيما قال شهود من رويترز إن عمودا من الدخان الكثيف شوهد وهو يتصاعد من وسط العاصمة بعد سماع صوت صواريخ فوق المدينة، مساء الخميس.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاستهداف في العاصمة اللبنانية هو لـ"شخصية استثنائية" في بيروت.

وتشنّ إسرائيل في شكل شبه يومي غارات تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت المعقل الأساسي لحزب الله، لكنّ نادرا ما تستهدف الضربات قلب العاصمة.