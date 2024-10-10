وأوضحت الجماعة، في بيان، أنها هاجمت سفينة "أولمبيك سبيريت" النفطية الأميركية في البحر الأحمر بــ"11 صاروخا بالستيا وطائرتين مسيرتين، مما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة".

وأضافت أنها "نفذت العملية بشكل مشترك بين القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية".

وتابع البيان أن: "العملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية بصاروخ مجنح استهدف سفينة (ST.JOHN) في المحيط الهندي وكانت الإصابة مباشرة".

ولفتت إلى أنه: "تم استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".