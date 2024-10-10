وأوضح الجيش أن القتلى هم الرقيب أول (احتياط) أوري موشيه بورنشتاين (32 عاما)، والرائد (احتياط) نتانيل هيرشكوفيتش (37 عاما)، والرقيب أول (احتياط) تسفي ماتيتياهو مارانتز (32 عاما).

كما كشف أن القتلى سقطوا جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارة جيب عسكرية وإطلاق قذائف الهاون بجباليا شمال قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في غزة، وكان قد أعلن، في وقت سابق الخميس، تنفيذ "ضربة دقيقة" على من وصفهم بـ"إرهابيين" في دير البلح بالقطاع.

وقال، في بيان: "بتوجيه من الجيش وجهاز المخابرات الإسرائيلي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة دقيقة على إرهابيين كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة في منطقة دير البلح".

وكان مسؤولون طبيون فلسطينيون أعلنوا ارتفاع حصيلة قتلى هجوم إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل 28 وإصابة 54 جراء ضربة جوية إسرائيلية على مدرسة رفيدة، حسب ما نقلت وكالة رويترز.