وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "تعمل منظمة حزب الله الإرهابية من داخل المناطق المدنية في جنوب لبنان وبالقرب منها، بما في ذلك المناطق القريبة من مواقع اليونيفيل".

وأضاف: "يعمل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ويجري اتصالات روتينية مع اليونيفيل".

وتابع: "صباح اليوم (الخميس)، عملت قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة الناقورة، بالقرب من قاعدة لليونيفيل".

وتابع: "بناءً على ذلك، أوعز الجيش الإسرائيلي إلى قوات الأمم المتحدة في المنطقة بالبقاء في الأماكن المحمية، وبعد ذلك أطلقت القوات النار في المنطقة".

وكانت اليونيفيل أفادت في بيان بأنه: "هذا الصباح أصيب جنديان من حفظة السلام بعد أن أطلقت دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي النار من سلاحها باتجاه برج مراقبة في مقر اليونيفيل في الناقورة، فأصابته بشكل مباشر وتسببت في سقوط الجنديين، ولحسن الحظ الإصابات ليست خطيرة لكنهما لا يزالان في المستشفى".

وأضافت أن "جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على موقع الأمم المتحدة 1-31 في رأس الناقورة، فأصابوا مدخل الدشمة حيث كان جنود حفظ السلام يحتمون، وألحقوا أضرارا بالآليات ونظام الاتصالات".

وتابعت: " كما شوهدت طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي تحلق داخل موقع الأمم المتحدة حتى مدخل الدشمة". ولفت البيان إلى أنه: "بالأمس، أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار عمدا على كاميرات مراقبة في محيط الموقع وعطلوها".

بدوره، علق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على بيان اليونيفيل بالقول: "أميركا تشعر بقلق شديد إزاء التقارير عن إطلاق إسرائيل النار على مواقع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان وتضغط على إسرائيل للحصول على التفاصيل".