اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، مع كل من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس دولة إريتريا إسياس أفورقي، وذلك في العاصمة أسمرة، حيث أجروا مشاورات مكثفة بشأن "مسائل إقليمية ودولية مهمة".