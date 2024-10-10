ومنذ أن شنت حركة حماس هجومها على مناطق غلاف غزة في 7 أكتوبر عام 2023، قرر حزب الله الانخراط في ما سماه جبهة الإسناد لغزة، وربط بين وقف إطلاق النار في لبنان والتوصل لاتفاق مع حركة حماس، إلا أن المفارقة أنه بعد مرور أكثر من عام على تلك الأحداث يسعى حزب الله لوقف إطلاق النار مع الفصل بين الملفين في حين تسعى إسرائيل للربط بينهما.

وفي هذا السياق أكد المحلل الخاص لسكاي نيوز عربية، ماجد عزام من إسطنبول أنه ليس هناك عمل حقيقي لوقف إطلاق النار في لبنان أو حتى في غزة.

وأضاف عزام لقناة سكاي نيوز عربية: