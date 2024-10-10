وذكر حزب الله في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، جرى قصف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية كبيرة عند الساعة 10:00".

وأضاف: "كما جرى قصف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج وبيت هلل ومعيان باروخ بصلية صاروخية عند الساعة 10:00 ".

وتعرض حزب الله لضربة قوية على مستوى القيادات خلال الفترة الماضية الأمر الذي يراه مراقبون مؤثرا بشكل كبير على قدرات الحزب في الميدان.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول حكومي في لبنان بأن حزب الله تخلى عن إقرار الهدنة في غزة شرطا لوقف إطلاق النار في لبنان.