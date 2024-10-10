ونقل الجيش عن قائد قيادة المنطقة الشمالية أوري غوردين أنه أجرى هذا الأسبوع تقييما للأوضاع مع قائد اللواء 188 مدرع أور فولوزينسكي والجنود خلال العمليات البرية في جنوب لبنان.

وأعلن الجيش أنه استطاع خلال عملياته في جنوب لبنان "تفكيك منشآت تخزين الأسلحة وفتحات الأنفاق وتطهير المنطقة من البنية التحتية لحزب الله، كما ألحق أضرار كبيرة بقدرات وأسلحة قوات الرضوان".

وفي هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هشام جابر في لقاء مع "سكاي نيوز عربية":

التوغل البري كان آخر خيار لإسرائيل بعد استبعاد الاجتياح البري.

الاجتياح البري مكلف جدا ويلزمه عددا كبيرا من الجنود.

الاجتياح كان مقررا له الوصول إلى الليطاني.

القرى التي تستهدفها إسرائيل هي قرى متاخمة للحدود، وتتكبد خسائر لا يمكن إنكارها.

الجيش الإسرائيلي يبحث في الجنوب عن الأنفاق والأسلحة المضادة للدروع، لا أعتقد أن إسرائيل حققت مكاسب تتناسب مع الخسائر التي تكبدتها.

الصواريخ المضادة للدروع وقصيرة المدى نعم موجودة جنوبي الليطاني أم الصواريخ المتوسطة وبعيدة المدى حتما ليست موجودة هناك.

الاحتلال يمكن أن يكون سهلا لكن بقاء المحتل مكلف جدا.

لم تنجح إسرائيل في القطاعين الأوسط والشرقي، ولكن في القطاع الغربي يمكن أن تحقق تقدما من الناقورة إلى صور.

لا يمكن لإسرائيل القيام بهذه المغامرة مع وجود مرتفع اللبونة، لذلك تحاول إسرائيل اليوم السيطرة على هذا المرتفع.

يتوقع المراقبون أن تقوم إسرائيل بعمليات كوماندوز على الشاطئ البحري بين صور والقاسمية والصرفند.

هذا النوع من عمليات الإنزال لا يستغرق أكثر من ساعة وإلا ستفشل بعد الوقوع في كمائن حزب الله.

الاغتيالات لم تؤثر بشكل دراماتيكي على حزب الله، القيادة والسيطرة لا تزال موجودة من خلال مجلس قيادة حزب الله.

حزب الله يتمتع حتى اليوم بـ 60 بالمئة من قدراته العسكرية.

إسرائيل لم تتمكن إلا من مقتل عشرة بالمئة من مقاتلي حزب الله.

من جانبه، قال كبير الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي يوحنان تسوريف: