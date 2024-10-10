ووردت أنباء عن سقوط صواريخ في صفد والبلدات المجاورة، مما تسبب في أضرار.

كما اندلعت حرائق نتيجة لسقوط صواريخ في مناطق مفتوحة، بحسب ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي هذ السياق، قال الباحث العسكري والاستراتيجي العميد أندري بو معشار، في حديث مع "سكاي نيوز عربية":

الرشقات الصاروخية هي رسائل سياسية، يريد حزب الله التأكيد على قدرته في استعادة زمام المبادرة وتوجيه ضربات للعمق الإسرائيلي.

حزب الله يشتبك مع إسرائيل على الحد الأمامي للمعركة، وهو جاهز لخوض المعركة ومنع إسرائيل من تحقيق أهدافها.

الهدف الأساسي لإسرائيل هو ضمان أمن المستوطنات والمستوطنين، وحزب الله يريد إرسال رسالة بأن هذا الهدف بعيد المنال.