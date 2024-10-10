وأشار مراسلنا إلى تحليق للطيران الحربي الأميركي فوق المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية في دير الزور.

وفي سياق متصل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر الخميس، إن انفجارات عنيفة، ناجمة عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية لقوات "التحالف الدولي" دوّت في قاعدة الشدادي جنوب الحسكة، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة.

ووفق المرصد فقد استقدمت قوات "التحالف الدولي" تعزيزات عسكرية تتألف من أسلحة ومعدات ومواد لوجستية وطبية إلى قاعدتها عبر طائرة شحن.

وتأتي هذه التدريبات بحسب المرصد في إطار رفع الجاهزية القتالية لدى الجنود استعدادا لهجمات محتملة قد تشنها الميليشيات الإيرانية.

وأسقطت الدفاعات الجوية في القاعدة الأميركية بمعمل "كونيكو" بريف دير الزور، يوم الأربعاء، صاروخا هاجم القاعدة، على ما أفاد المرصد.

وذكر المرصد: "أسقطت الدفاعات الجوية في القاعدة الأميركية بمعمل كونيكو بريف دير الزور، صاروخا انطلق من مناطق الميليشيات الموالية لإيران، في أجواء القاعدة، وسط استنفار للقوات الأميركية".

ورصد المرصد تعرض القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 نوفمبر الماضي، لـ 143 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.