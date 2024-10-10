وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أغارت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم في منطقة القنيطرة، بتوجيه من الفرقة 210، وقضى على الإرهابي المدعو أدهم جاحوت، وهو إرهابي في وحدة (ملف الجولان) التي تعتبر فرعا لحزب الله في سوريا".

ووفق البيان فإن جاحوت كان "ينقل معلومات جمعها على الجبهة السورية لحزب الله من أجل تنفيذ عمليات ضد إسرائيل في هضبة الجولان".

ومنذ بدء النزاع في سوريا العام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في هذا البلد، مستهدفة مواقع لقوات الجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

وشنّت إسرائيل في الأيام الماضية غارات جوية داخل سوريا، كما استهدفت المعبر الحدودي الذي يربط لبنان بسوريا.

ومنذ بدء غاراتها المكثفة في لبنان في 23 سبتمبر، شددت إسرائيل على أنها ستعمل على الحؤول دون نقل حزب الله لـ"وسائل قتالية" من سوريا إلى لبنان.