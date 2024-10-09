ويعكس المشهد حالة دمار كبيرة في الحديقة، وسط منشورات تقول أنها تضم تمثالا لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، لقطات فيديو تظهر جنودا إسرائيليين وهم يرفعون العلم الإسرائيلي في البلدة ذاتها.

وعبّرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، الأحد، عن "قلق بالغ" من الأنشطة الأخيرة للجيش الإسرائيلي القريبة من موقع المهمة داخل لبنان.

وذكرت اليونيفيل، في بيان: "تعرب قوات اليونيفيل عن قلقها العميق إزاء الأنشطة الأخيرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي على مقربة مباشرة من موقع البعثة 6-52، جنوب شرق مارون الراس (القطاع الغربي)، داخل الأراضي اللبنانية".