وأضاف مينسر في مؤتمر صحفي أنه: "كلما كان خروج حزب الله من جنوب لبنان وخلف نهر الليطاني أسرع، وكلما أسرعت إيران في الخروج من لبنان، كلما منع ذلك سقوط لبنان".

واعتبر أن: "لبنان دولة فاشلة لأن إيران وحزب الله يؤثران فيها ويعتبرانها قاعدة للعمل".

وتابع مينسر: "عملياتنا في لبنان تهدف إلى عودة الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال وهناك 65 ألف خرجوا من بيوتهم ويجب أن يسمح لهم بالعودة".

وفيما يتعلق بقطاع غزة، حمّل المتحدث حركة حماس مسؤولية استمرار الحرب هناك.

وقال إن: "حماس تتحمل مسؤولية إنهاء الحرب في غزة من خلال وضع سلاحها وإعادة الرهائن".